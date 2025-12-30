Откриха 800 грама марихуана и 215 грама амфетамини в Добричко

В частен дом в село Смолница полицията откри 800 грама марихуана и 215 грама амфетамини, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 30 декември при последващи процесуално-следствени действия в частен дом, обитаван от 39-годишен мъж, служители на „Криминална полиция" при Областната дирекция и Второ районно управление на МВР-Добрич, извършват проверка. В жилището са установени два полиетиленови плика. Единият е със съдържание суха тревна маса, реагираща на марихуана, с приблизително тегло от 800 грама, а вторият с бяло вещество, реагиращо на амфетамин, с тегло 215 грама. Иззети са и две електронни везни.

На 29 декември полицейски екип извърши проверка на същия 39-годишен мъж в село Смолница, като у него бяха установени 8.13 грама марихуана. С прокурорско постановление мярката за задържането му е удължена за срок до 72 часа. Предстои гледане на мярката му за неотклонение в Районен съд Добрич. Работата по установяване и документиране на престъпната дейност на задържания продължава.

Същия сен, около 17:20 часа по ул. „Боряна" в град Добрич при проверка на 38-годишен мъж е намерена суха тревна маса, реагираща на канабис, с общо тегло 5,24 грама. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи полицейски производства.