Улични търговци в "Столипиново" запалиха клада, за да се греят (Снимки, видео)

Нито те, нито клиентите им се притесняват, че може да избухне пожар

Пламъци с височина над метър греят улични търговци на кръстовището между улиците "Батак" и "Елба" в пловдивския квартал "Столипиново". Макар пожарите, тръгнали от запалени боклуци, да са честа гледка в махалата, продавачите не се притесняват и са запалили огромен огън до импровизираната си сергия, а над тях високо се вият облаци дим. Клиентите също без страх спират колите си или пристигат пеша и пазаруват въпреки пушека и опасността това да доведе до сериозен пожар.

Малко по-надолу по ул. "Батак" друга търговка също е решила да си запали огън, но по-малък. На отделни места из квартала, както типично всяка зима, хората пък са излезли и са насядали покрай пламъците.