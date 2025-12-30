ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на "Подуяне": Ситуацията със сметосъбиранет...

Улични търговци в "Столипиново" запалиха клада, за да се греят (Снимки, видео)

Никола Михайлов

[email protected]

1588
Уличните търговци в "Столипиново" се греят на огън. Снимка: Никола Михайлов

Нито те, нито клиентите им се притесняват, че може да избухне пожар

Пламъци с височина над метър греят улични търговци на кръстовището между улиците "Батак" и "Елба" в пловдивския квартал "Столипиново". Макар пожарите, тръгнали от запалени боклуци, да са честа гледка в махалата, продавачите не се притесняват и са запалили огромен огън до импровизираната си сергия, а над тях високо се вият облаци дим. Клиентите също без страх спират колите си или пристигат пеша и пазаруват въпреки пушека и опасността това да доведе до сериозен пожар.

Малко по-надолу по ул. "Батак" друга търговка също е решила да си запали огън, но по-малък. На отделни места из квартала, както типично всяка зима, хората пък са излезли и са насядали покрай пламъците.

Не се вълнуват особено от опасността да избухне пожар.
Не се вълнуват особено от опасността да избухне пожар. Снимка: Никола Михайлов

Уличните търговци в "Столипиново" се греят на огън.
Не се вълнуват особено от опасността да избухне пожар.

