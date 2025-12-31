Българките живеят близо 8 г. по-дълго от мъжете

Средната продължителност на живота у нас се увеличава, пише в отчета на демографската стратегия за 2024 г.

Населението на България е намаляло с 8121 души

Около 1,3 млрд. лв. са дадени за помощи за майчинство и ученици

Жените в България живеят близо 8 години по-дълго от мъжете. Това става ясно от отчета за 2024 г. за изпълнение на националната стратегия за демографското развитие на населението у нас за периода от 2012 до 2030 г. Броят на жените у нас продължава да бъде по-висок - 3 342 220, спрямо 3 095 140 мъже.

Във вторник правителството в оставка прие отчета на социалното министерство, в който пише още, че средната продължителност на живота у нас се увеличава. Сега мъжете у нас живеят средно по 71,9 години, а при жените възрастта е със 7,4 г. по-висока: 79,3 години. В сравнение със средната продължителност на живота за 2014 г., при мъжете сега тя е нараснала с 0,7 години, а при жените - с цяла година.

През 2024 г. населението в България е намаляло с 8121 души, а към края на годината живеещите в страната са били над 6,4 млн., сочат данните. Това са 1,4% от цялото население на Европейския съюз.

Над 52 хиляди са се преместили да живеят от чужбина в България

52% от тях са от страни извън ЕС, 35% имат българско гражданство, а други 13,6% - на страни от евросъюза.

От всички държави в ЕС само 6 имат положителен естествен прираст: Франция, Кипър, Люксембург, Малта и Швеция. 20 са държавите с отрицателен прираст, главно заради по-високия брой на смъртни случаи спрямо раждаемостта. Най-големите отрицателни нива са в Латвия (-7,4 на 1000 души), следвана от България с -7,3 и Литва с -6,4. Единствено Дания има нулев коефициент на естествения прираст.

Най-голямата част от населението в ЕС са хората в трудоспособна възраст от 15 до 64 години - 63,8%, следвани от пенсионерите (на 65 и повече години) - 21,6%, което е ръст с 0,3% спрямо 2023 г. Децата до 14 г. пък представляват 14,6% от населението в ЕС. България обаче остава сред страните

с най-висок процент на застаряващото население - 24%,

или над 1,5 млн. души. Най-висок е броят на възрастните хора в областите Видин, Габрово и Смолян, където те достигат до над 30%. Най-малко са в областите София-град (19,2%), Варна (21,6%) и Сливен (22,5%).

Отрицателен естествен прираст има във всички области. Най-малки са стойностите в столицата (-2 промила), в Сливен (-2,8‰) и в Благоевград (-5,1‰). Най-високи са във Видин, Перник и Габрово, като достигат близо -15 промила.

Броят на живородените деца също е по-нисък спрямо предходни години: 8,3 промила.

Броят на умрелите намалява,

но нивото на общата смъртност продължава да е високо: 15,6 на 1000. През изследвания период са починали малко над 100 хиляди души, което е 0,3% по-малко спрямо предходната година.

През 2024 г. са родени над 57,7 хил. деца, от които над 53 хил. са живородени. Над 20 хил. са сключените граждански бракове, а разводите са 8650, или с 438 по-малко от тези през 2023 г.