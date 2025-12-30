Аматьори обират по празниците – пиян с граната вдигна спецчастите след кражба в магазин за алкохол (Обзор)

В Сливен друг опита да ограби златарско ателие, но го подгониха като маскираните с черни роби в село Хаджидимово

Аматьорски обири по празниците замениха знаменитите удари на закоравели бандити от преди години.

В навечерието на Нова година почерпени баща и син задигнаха 2200 лв. от близкия до дома им магазин за алкохол, в Сливен мъж опита да обере златарско ателие, а в коледната нощ маскирани като членове на ку- клукс-клан направиха комичен опит да ограбят казино в село Хаджидимово. Всички са арестувани за разлика от хората, които отмъкваха милиони от инкасо автомобили и банкови обири в миналото.

Последният предпразничен обир с екшън, гранати и намесата на спецчастите е от понеделник вечерта.

В 19,30 ч маскиран млад мъж нахлул в магазин за алкохол на ул. “Дойран” в столичния кв. “Красно село”.

В ръцете си

носил автомат

Насочил го към продавачката и казал: “Ще те убия! Това е обир! Давай парите!”. Тя обаче не се подчинила. Нападателят силно миришел на алкохол въпреки ранния час. Като видял, че не може да респектира жената, той извадил граната и казал, че ще я взриви. Пресегнал се през касата, грабнал оборота от 2200 лв. и избягал, разказа заместник градският прокурор на София Георги Мойсев във вторник. Пред магазина го чакал баща му в кола.

След сигнал в полицията криминалистите бързо ги открили - след обира двамата се прибрали вкъщи, недалеч от магазина. Блокът бил ограден от спецчастите на СДВР. Наложило се евакуация на хората заради данните, че обирджиите имат граната.

Бащата бил задържан малко преди полунощ в жилището, в което живеел без адресна регистрация. Синът му, на 45 г., е заловен в центъра на София около 1 ч след полунощ. Той е с присъда за убийство по непредпазливост през 2000 г. Лежал е 15 г. в затвора. После има още осъждания - за фалшиви сигнали за бомби, за домашно насилие и за кражби. Освободен е преди 6 месеца.

65-годишният му баща е с чисто досие. Експертизи ще покажат дали гранатата е бутафорна, както и истински ли е автоматът, с който синът му е плашил продавачката. В дома и в колата на обирджиите са намерени маската и част от парите.

По същото време в Сливен мъж е направил опит да ограби златарско ателие, но не успял и е заловен веднага от полицай. Пишман бандитът счупил с камък стъклото на търговския обект. Вътре били собствениците - мъж и жена. Заплашил ги с убийство и поискал наличните пари - 1360 лв. Те обаче дали отпор и го изгонили. Побягнал, но бил задържан от случайно преминаващ служител на МВР.

Случката е като тази в село Хаджидимово от коледната нощ, когато двама с дълги черни роби влязоха в местното казино с ловни пушки. И те поискали парите и дори респектирали служителите, охраната и клиентите с

изстрели по пода

и в тавана Рикоширали сачми раниха двама мъже. Вместо с плячка обаче маскираните си тръгнали с бой. Клиентите на заведението и охранителят ги подгонили. Още тогава били разконспирирани, че са местни, и полицията бързо ги заловила. Двама били от Хаджидимово, а един - от с. Гърмен.

Криминалисти описват трите празнични нападения като аматьорски. Припомнят, че преди години майстори на кражбите извършваха огромни удари. Така например в навечерието на 2009 година банда успя да задигне над 1 млн. лева от оборота на магазин. Крадците ударили касата. Ударът така и не бе разкрит, както и няколко обира на инкасо автомобили с огромни суми.