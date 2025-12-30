ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението на тирове през граничния...

След 21:00 часа на 31 декември плащаме само в брой в такситата

Такси Снимка Архив

Таксиметровите фирми в София напомнят да сте готови да платите в брой, тъй като след 21 часа утре, няма да можете да платите с карта.

„В момента плащанията 50 на 50 картови и кеш, тези които са наясно че няма да могат да разчитат на картите си мисля, че ще бъдат подготвени", коментира таксиметровият шофьор Митко Романов пред bTV.

„Подготвили сме се за новогодишната нощ след 12 часа да връщаме в евро банкноти. В същото време, ако не достигнат, може би ще връщаме и в левове", добави той. Казва, че е подготвен и пресмятането в двете валути. Това става с приложение, което показва при плащане в лева колко трябва да е рестото в евро.

След полунощ касовите апарати в такситата ще се пренастроят автоматично, а на екрана ще бъде изписвана сумата само в евро. А на касовата бележка още шест месеца ще бъде изписана сумата и в двете валути.

Такси Снимка Архив

