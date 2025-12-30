Водач на градски автобус, блъснал момиче в Пловдив и продължил, остава без книжка само за месец

Трябвало да кара пътниците по маршрута, затова спрял само за кратко

Шофьор от градския транспорт на Пловдив, блъснал момиче на пешеходна пътека на "Пещерско шосе", се размина само с 2 глоби на обща стойност 250 лв. и един месец без книжка.

Около 7,20 часа на 18 октомври 2024-а той пътувал по булеварда в посока изток-запад. На пешеходната пътека до №158 момиче, закарано дотам от познат на майка си, започнало да пресича към близкото училище. Огледало се и тръгнало, щом видяло, че идващата от лявата му страна кола спира.

В този момент обаче автобусът, който бил зад спрелия автомобил, го заобиколил, продължил движението си и блъснал детето. Момиченцето се олюляло, залитнало и паднало на колене, чуло, че някой крещи на автобуса да спре, после вдигнало глава, изправило се и, залитайки, защото било замаяно, пресякло. Близкият на майка му го пресрещнал, качил го в буса си, дал му вода, защото му причерняло, и салфетка, за да избърше кръвта от главата и ръцете си.

Водачът на градския рейс чул виковете и спрял след 15-20 метра, видял момичето да се държи за главата, решил, че то е добре, и потеглил отново, за да остави пътниците по оставащите му 3 спирки до крайната. Детето било откарано в УМБАЛ "Свети Георги", където раната била зашита.

На връщане по обратния курс водачът на автобуса спрял до полицаите, явили се на местопроизшествието, и обяснил, че трябвало да си закара пътниците. После оспорил наложените му наказания и твърдял, че не трябва да бъде наказван за напускане на мястото на инцидента, защото се е върнал. Този аргумент обаче не приет от състав на Районния съд.

Така глобите и отнемането на книжката са потвърдени с решение, което може да бъде оспорено пред Административния съд в Пловдив.