Део застава зад пулта на Нова година, ще забавлява пловдивчани със своя DJ сет

Новогодишното парти в Пловдив ще продължи до 2 часа през нощта, когато шоуменът Деян Славчев - Део ще застане зад пулта за своя DJ сет, за да поддържа ритъма жив. Той ще е и водещ на музикалния спектакъл в Града на тепетата цяла нощ.

"Мост между традицията и бъдещето" е озаглавена програмата тази година, която ще е на площад "Стефан Стамболов". Там пловдивчани за поредна година ще посрещнат Новата година на открито пред сцената. На нея ще се изявяват изпълнители от различни поколения, а организаторите обещават грандиозен музикален спектакъл.

От 22,05 до 22,50 ч. на сцената ще излезе Френският артист Benoit "Tioneb" Poujade. Неговият стил е микс от хип-хоп, рок-поп и електронна музика, създаден изцяло на живо пред очите на публиката чрез вокално-луупната техника. Tioneb е световен шампион от BOSS Loopstation World Championship (2012), който възприема луупстейшъна като инструмент за създаване на висококачествена музика.

След него, до 23,35 ч., за настроението на пловдивчани ще се погрижи английското дуо Artful Dodger. Те изиграват ключова роля в оформянето и издигането на жанровете UK Garage и 2-Step през късните 90-те. Албумът им "It's All About the Stragglers" достига платинен тираж, а хитът "Re Rewind" с Крейг Дейвид става еталон за епохата и достига №2 в UK Singles Chart през 1999 г. Artful Dodger печелят награда за UK Producers of the Year и имат множество други номинации.

Ансамбъл "Тракия" излиза след англичаните до 0,30 ч., за да внесе дълбочината на автентичния български фолклор и да поведе присъстващите към Новата година. С хиляди концерти в 53 страни по света и номиниран за "Грами", "Тракия" може да бъде наречен "лице" на Пловдив.

Точно в полунощ, под звуците на химна, градът ще грейне с грандиозна заря и светлинно шоу. Танцьорите от ансамбъл "Тракия" ще осигурят перфектния преход към полунощ, а веднага след зарята ще поведат традиционно хоро, което да събере хиляди хора в общ ритъм.

До 1,15 ч. програмата ще продължи с водещия фронтмен на група JEREMY? Ерсин Мустафов. Той е носител на редица престижни отличия, включително три награди от Конкурса "Пролет" на БНР и "Кристална лира". Подгрявал е Queen & Adam Lambert в България, Полша и Румъния. През 2024 г. започна самостоятелен проект на български език, който допълва неговото инди-рок звучене с камерни, лични и открито артистични композиции. В този спектакъл той ще преплете джаз, ориенталски и етно мотиви в своя стил. Неговият сет въплъщава моста между традицията и модерността, внасяйки мултижанров и личен акцент.

За нуждите на новогодишната програма ще бъде изградена 80 квадратни метра сценична конструкция с винилов покрив, в задната му част ще бъде монтиран LED екран с размери 5х3 метра, на който ще се излъчи новогодишното обръщение на Президента на Република България полунощ. За удобство на публиката, до сцената ще бъдат инсталирани още два LED екрана, всеки от които е с размери 2х3 метра.