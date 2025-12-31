ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте най-четените новини в рубрика "Политика" за ...

Подарък за пловдивчани: Днес и утре градският транспорт е безплатен

Автобус по линия №7. Снимка: Архив

Градският транспорт в Пловдив днес и утре е безплатен за жителите и гостите на града. В рейсовете няма да има кондуктори, които да таксуват. 

Това е бонус от превозвача Петко Ангелов, предложен от кмета Костадин Димитров.

"По този начин се опитваме да направим така, че хората да усетят празника", обясни Ангелов.

Пловдивчани ще могат да се възползват, за да отидат в новогодишната нощ на площада и да посрещнат началото на 2026-а. На откритата сцена, ще има, както винаги програма с ансамбъл "Тракия" и други изпълнители.

Автобусите ще се движат до 1 часа тази нощ, а след това ще има 4 линии, които ще спират от двете страни на тунела, за да извозят хората до кварталите.

На 1 януари транспортът също е безплатен за пловдивчани и гостите на града, но рейсовете ще се движат по разреден график и с празнично разписание.

От 2 януари стойността на билетчето в градския рейс ще струва 0,51 евро, но може да се плаща и с българско левче, а кондукторите са длъжни да връщат ресто в евро.

