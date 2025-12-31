Недекларирани 60 000 евро са задържани на Капитан Андреево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Недекларирани 60 000 евро откриха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната, съобщиха от Агенция "Митници".

На 29 декември на пункта пристига товарна композиция с влекач и полуремарке с турска регистрация. Водачът - турски гражданин, декларира, че превозва стока от Западна Европа през България за Турция. След извършен анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите откриват в джобовете на двете седалки в шофьорската кабина еврови банкноти. Установени са 60 000 евро с левова равностойност 117 349,80 лева.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на Районна прокуратура – Хасково.

През 2025 г. митническите служители на "Капитан Андреево" са задържали валута с левова равностойност над 11 500 000 лева (5 879 856 EUR).

Недекларирана валута за 166 850 лева (85 309.05 евро в евро, долари и британски лири, както и 426 грама злато) задържаха митническите служители на "Калотина" при проверки на три отделни товарни автомобила с турска регистрация, влизащи в страната.

При един от случаите на 28 декември на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя пред митническите служители документи за превозваната стока – авточасти, метални и пластмасови изделия от Германия за Турция. След анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в шофьорската кабина, в куфар и в една от възглавниците на леглото, са открити общо 54 700 евро и 6890 щатски долара.

На същия ден в друг товарен автомобил, превозващ стока от Франция за Турция, са открити 21 600 британски лири. 11 600 британски лири са открити в малка чанта в шофьорската кабина, а другите 10 000 британски лири са установени при личен преглед на водача с турско гражданство, който ги е укрил в чорапите.

Третият случай е от 29 декември, когато в товарен автомобил, след демонтаж на пластмасов капак на кормилната кутия под волана, митническите служители откриват 426 грама злато, в пакет, увит в черна тениска. Установено е, че златото е собственост на водача на камиона.

Общото количество на задържаната валута с равностойност 166 850 лв. или 85 309.05 евро и изделия от злато са задържани. На нарушителите са съставени актове по Валутния закон и по Закона за митниците.

Европейската комисия предоставя над 2 400 000 евро за оборудване на митническите лаборатории. Финансирането е осигурено по Инструмента за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол (CCEI).

52 броя (31 вида) технически средства и средства за измерване, предназначени за българските митнически лаборатории ще бъдат придобити посредством Инструмента за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол (CCEI). 40 % от очакваното оборудване ще подмени съществуваща, но морално остаряла или нефункционираща апаратура.