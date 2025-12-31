Почина кукленият актьор Георги Георгиев – Гец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През изминалата нощ този свят напусна кукленият актьор Георги Георгиев – Гец. Това съобщиха от Столичен Куклен Театър във фейсбук.

Опелото ще се състои на Централни софийски гробища, на 4 януари, 2026 г.

"Той бе приятел, колега и театрал, свързан с историята и творчеството на Столичен куклен театър. Първият му спектакъл на сцената на ЦКТ е на 24 април 1975 г., а представлението е „Вълшебните очила" от Леда Милева", съобщават още оттам.

"През дългогодишната си кариера се превъплъщава в над 50 образа. Част от заглавията, в които участва, са: „Крали Марко", „По Декамерон", „Алената царица", „Мечо Пух", „Карнавал на животните", „Индже войвода", „Котаракът с чизми", „Момче и вятър", „Снежанка", „Бурята", „Трагедия за Макбет". Искрени съболезнования и дълбок поклон пред таланта, който ще остане във вечността!", гласи публикацията на СКТ.