Почина кукленият актьор Георги Георгиев – Гец

СНИМКА: Фейсбук/Архив, СКТ

През изминалата нощ този свят напусна кукленият актьор Георги Георгиев – Гец. Това съобщиха от Столичен Куклен Театър във фейсбук. 

Опелото ще се състои на Централни софийски гробища, на 4 януари, 2026 г.

"Той бе приятел, колега и театрал, свързан с историята и творчеството на Столичен куклен театър. Първият му спектакъл на сцената на ЦКТ е на 24 април 1975 г., а представлението е „Вълшебните очила" от Леда Милева", съобщават още оттам. 

"През дългогодишната си кариера се превъплъщава в над 50 образа. Част от заглавията, в които участва, са: „Крали Марко", „По Декамерон", „Алената царица", „Мечо Пух", „Карнавал на животните", „Индже войвода", „Котаракът с чизми", „Момче и вятър", „Снежанка", „Бурята", „Трагедия за Макбет". Искрени съболезнования и дълбок поклон пред таланта, който ще остане във вечността!", гласи публикацията на СКТ. 

С прискърбие ви съобщаваме, че през изминалата нощ този свят напусна кукленият актьор Георги Георгиев – Гец, който бе...

Публикувахте от Столичен Куклен Театър в Вторник, 30 декември 2025 г.
