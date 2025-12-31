ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте най-четените новини в рубрика "Политика" за ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22004356 www.24chasa.bg

Велико Търново посреща 2026-а г. под звездите с музика, танци и баница с късмети

Дима Максимова

[email protected]

976
Традиция е на площада в Търново да има много хора и празнични фойерверки

Зрелищни фойерверки ще избухнат в небето

С много настроение Велико Търново ще изпрати 2025-а и ще посрещне новата 2026-а година. Пред Общината ще има много музика, песни и танци, ръчно приготвени банички с късмети, бира, вино, лимонада и сладкарски изделия за всички, хоро и зрелищни фойерверки в небето.

Новогодишната празнична програма започва в 22:30 часа на 31 декември на площад „Майка България".

На сцената преди полунощ ще излязат Трио „The Unique Voices", Коцето-Калки и Мартина Табакова.

В минутите преди Нова година ще бъде отслужен благослов. В първите секунди на 2026-а небето над Велико Търново ще бъде озарено от празнична заря. А веднага след фойерверките започва голямото Новогодишно хоро, начело Професионален фолклорен ансамбъл „Искра".

Кулминация след полунощ ще са хитовете на легендарната рок-група „Тангра".

По традиция кметът Даниел Панов също ще посрещне Нова година на площада пред Общината заедно със своето семейство.

Празничната програма е организирана от Община Велико Търново, а почерпката е осигурена от фирмите партньори. А баничките с късмети са специално приготвени от младите кулинари от Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон".

Традиция е на площада в Търново да има много хора и празнични фойерверки

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)