Велико Търново посреща 2026-а г. под звездите с музика, танци и баница с късмети

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Зрелищни фойерверки ще избухнат в небето

С много настроение Велико Търново ще изпрати 2025-а и ще посрещне новата 2026-а година. Пред Общината ще има много музика, песни и танци, ръчно приготвени банички с късмети, бира, вино, лимонада и сладкарски изделия за всички, хоро и зрелищни фойерверки в небето.

Новогодишната празнична програма започва в 22:30 часа на 31 декември на площад „Майка България".

На сцената преди полунощ ще излязат Трио „The Unique Voices", Коцето-Калки и Мартина Табакова.

В минутите преди Нова година ще бъде отслужен благослов. В първите секунди на 2026-а небето над Велико Търново ще бъде озарено от празнична заря. А веднага след фойерверките започва голямото Новогодишно хоро, начело Професионален фолклорен ансамбъл „Искра".

Кулминация след полунощ ще са хитовете на легендарната рок-група „Тангра".

По традиция кметът Даниел Панов също ще посрещне Нова година на площада пред Общината заедно със своето семейство.

Празничната програма е организирана от Община Велико Търново, а почерпката е осигурена от фирмите партньори. А баничките с късмети са специално приготвени от младите кулинари от Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон".