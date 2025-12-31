МВР: 453 жертви на пътя от началото на годината

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От началото на годината по пътищата в страната са загинали 453 души. При сравнение за същия период на 2024 г. се отчитат 23 по-малко - 476 загинали участници в движението по пътищата през 2025 година, информират от МВР.

Един човек е загинал в катастрофи през изминалото денонощие, съобщават на сайта си от Министерството на вътрешните работи (МВР).

При станалите 14 катастрофи са ранени 15 души.

В София пътнотранспортните произшествия през изминалите 24 часа са 18, като 16 от тях са леки, а две - тежки. Ранени са двама души.

Данните са динамични и са на база текущи съобщения, получени от Областните дирекции на МВР до 24:00 часа на 30 декември, уточняват от ведомството.