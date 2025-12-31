Пловдивски огнеборци посрещат 2026 г. на пост след 5400 произшествия през годината

В празничната нощ за сигурността и спокойствието на жителите в областта ще се грижат 82-ма пожарникари

Огнеборците от Пловдив и областта изпращат годината с над 5400 излизания за различни произшествия и аварийно- спасителни дейности, като 2400 от тях са свързани с пожари, съобщават от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив.

В празничната нощ за сигурността и спокойствието на жителите на населените места в областта ще се грижат 82-ма огнеборци под ръководството на началника дежурната смяна Стойчо Георгиев и инспекторите-Ивайло Дедински, Павел Маринов.

"В битката срещу огнената стихия спасихме човешки животи и покъщнина, помогнахме на хора в рискова ситуация и беда и откликнахме на нуждаещи се от нашите умения като човеци и професионалисти, като най- големия дар за нас бе искрата надежда в очите на хората, на които подадохме ръка. Благодарни сме, че всички ние също сме живи и здрави", казват от Пожарната в града.