ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кая Калас: Русия отвлича вниманието с обвинения ср...

Времето София -1° / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22004804 www.24chasa.bg

Пловдивски огнеборци посрещат 2026 г. на пост след 5400 произшествия през годината

24 часа Пловдив онлайн

1908
Огнеборците от Трета смяна на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив

В празничната нощ за сигурността и спокойствието на жителите в областта ще се грижат 82-ма пожарникари

Огнеборците от Пловдив и областта изпращат годината с над 5400 излизания за различни произшествия и аварийно- спасителни дейности, като 2400 от тях са свързани с пожари, съобщават от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив.

 В празничната нощ за сигурността и спокойствието на жителите на населените места в областта ще се грижат 82-ма огнеборци под ръководството на началника дежурната смяна Стойчо Георгиев и инспекторите-Ивайло Дедински, Павел Маринов.

"В битката срещу огнената стихия спасихме човешки животи и покъщнина, помогнахме на хора в рискова ситуация и беда и откликнахме на нуждаещи се от нашите умения като човеци и професионалисти, като най- големия дар за нас бе искрата надежда в очите на хората, на които подадохме ръка. Благодарни сме, че всички ние също сме живи и здрави", казват от Пожарната в града.

Огнеборците от Трета смяна на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)