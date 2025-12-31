ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кая Калас: Русия отвлича вниманието с обвинения ср...

Времето София -1° / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22004884 www.24chasa.bg

Катастрофа между бус и лека кола край Смолян, в мелето е имало и бебе

Валентин Хаджиев

[email protected]

1692
Шофьорът на лекия автомобил е с оплаквания от болки в гърдите. СНИМКА: Архив Снимка: Снимка: Архив

Катастрофа е станала на пътя Смолян – Мадан, близо до село Подвис. Сблъскали са се микробус и лек автомобил „Мерцедес". Инцидентът е станал при неправилно изпреварване от микробуса, в който е имало и бебе. Сигналът е подаден в 11.10 ч. днес.  Водачът на лекия автомобил е имал оплаквания от болки в областта на гърдите. Транспортиран е за преглед в МБАЛ – Смолян.

Шофьорът на лекия автомобил е с оплаквания от болки в гърдите. СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)