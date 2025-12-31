Катастрофа между бус и лека кола край Смолян, в мелето е имало и бебе

Катастрофа е станала на пътя Смолян – Мадан, близо до село Подвис. Сблъскали са се микробус и лек автомобил „Мерцедес". Инцидентът е станал при неправилно изпреварване от микробуса, в който е имало и бебе. Сигналът е подаден в 11.10 ч. днес. Водачът на лекия автомобил е имал оплаквания от болки в областта на гърдите. Транспортиран е за преглед в МБАЛ – Смолян.