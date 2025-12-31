Столична община припомня: Нискоемисионната зона за битово отопление е активна в 9 района

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Продължава набирането на предварителни заявления за безплатна подмяна на уреди

Столичната община припомня, че от 1 януари 2025 г. е в сила нискоемисионна зона за 9 столични района. Забраната за отопление на твърдо гориво обхваща: "Средец", "Красно село", "Изгрев", "Илинден", "Студентски", "Оборище", "Възраждане", "Лозенец", "Триадица", съобщават от общинския пресцентър.

Мярката е приета с решение на Столичния общински съвет през 2022 г. и е насочена към сгради и места с изградена топлопреносна или газоразпределителна мрежа. От 2029 г. НЕЗ за битово отопление ще важи за цялата територия на Столична община.

За да подкрепи домакинствата, които попадат в зоната с ограничения, но и да насърчи жителите на цяла София да изберат по-екологични алтернативи за отопление през зимния сезон, Столичната община води активна кампания за подмяна на отоплителните уреди, като вече са подкрепени над 11 000 домакинства

Към настоящия момент са подкрепени общо 11 127 домакинства по двата приключили проекта – LIFE IP CLEAN AIR (3 195 домакинства) и проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020" (7 932 домакинства). В рамките на тези проекти са доставени и монтирани над 20 000 нови, екологични уреди – предимно високоефективни климатици, котли на пелети и уреди на природен газ.

Нови възможности за подмяна по Програма „Околна среда 2021-2027"

Продължава набирането на предварителни заявления по новия проект „Подмяна на отоплителните устройства в домакинствата за по-чист въздух!", по който вече над 4 500 домакинства са заявили намерение за участие. Целта на проекта е да подкрепи до 10 000 домакинства, които се отопляват на дърва и въглища, като бъдат доставени и монтирани близо 16 800 нови отоплителни устройства.

Проектът предлага значително разширен набор от възможности за безплатна подмяна:

Термопомпи – включително термопомпи „въздух-въздух" (климатици), „въздух-вода" и „вода-вода".

Екологични уреди на пелети.

Допълнителни подобрения: Домакинствата, които изберат пелетен котел или термопомпа (вода-вода, земя-вода или въздух-вода), могат да получат и закупуване и монтаж на радиатори.

Пилотна възможност: Предвидено е и изграждане на фотоволтаични системи за производство на енергия за собствено потребление за домакинства в еднофамилни къщи, получаващи енергийни помощи и избрали електрическо отопление (климатици).

Отоплението на дърва и въглища остава най-значимият замърсител на въздуха в столицата. 56% от общото замърсяване се дължи именно на него, като през студените месеци до 80% от регистрираните превишения на фини прахови частици (ФПЧ) са пряко свързани с горенето на твърдо гориво.

Въвеждането на НЕЗ е част от по-широк набор от мерки, насочени към всички основни източници на замърсяване:

Ограничаване на нерегламентираното горене на отпадъци.

Намаляване на емисиите от трафика, включително чрез въвеждането на Нискоемисионна зона за автомобили.

Ограничаване на вторичното разпрашаване чрез строг контрол на строителните обекти, елиминиране на „калните точки" и по-интензивно почистване на улиците.

Разширяване и поддържане на зелената система.

Контрол и санкции

Контролът на всички потенциални замърсители се осъществява от мобилните екипи на Столичния инспекторат, подпомагани от дирекция "Аварийна помощ и превенция" и СДВР. Екипите извършват регулярни обходи и реагират на сигнали на граждани.

Санкциите за нарушителите на забраната за битово отопление на твърдо гориво са в размер от 50 до 500 лв. и се налагат съгласно чл. 41а и чл. 41б от Закона за чистота на атмосферния въздух.

Замърсяването оказва особено силно и вредно въздействие върху най-уязвимите групи в обществото: възрастни хора, деца и лица с хронични респираторни или сърдечно-съдови заболявания. Влиянието е по-сериозно и за домакинствата в по-трудни социално-икономически условия, които често са изложени на по-голям риск.

В тази връзка, Столичната община апелира към всички граждани, попадащи в обхвата на Нискоемисионната зона, да проявят отговорност, да спазват въведените ограничения и активно да се възползват от възможностите за безплатна подмяна на отоплителните уреди. Само чрез общи усилия можем да осигурим по-здравословна градска среда за всички.