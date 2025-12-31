Без заря, но с богата програма Благоевград посреща 2026 г.

Без заря, но с богата програма Благоевград посреща Новата година. С празничен концерт ще бъде изпратена старата 2025 и посреща новата 2026 година пред голямата сцена в коледното градче на пл. "Г. Измирлиев".

Точно в 22:30 часа тази вечер започва празничната програма с участието на местни и популярни изпълнители.

Публиката ще чуе гласовете на модерната поп и джаз изпълнителка Преслава Кръстева, която впечатли журито на „Гласът на България" 2021 г., солиста на Ансамбъл „Пирин" – емблематичната певица Стойка Германова, фолклорния дует с традиционни и модерни обработки на песни в автентичен двуглас, познатите за Благоевград – Бисера и Лидия, и доайена на македонската фолклорна песен Карамфил Божиков.

Водещ по време на новогодишната нощ ще бъде колоритният актьор Виктор Кападжиев. Програмата обещава запомняща се вечер под открито небе.

И тази година Община Благоевград няма да включи пиротехнически изделия в празничната програма, с цел предотвратяване на неудобствата за деца и животни, които изпитват силен стрес от този шум, както и за опазване чистотата на въздуха. Въпреки това нощта ще бъде изпълнена с емоции и изненади, обещават от Общината.