Над 11 000 домакинства в София смениха отоплението си с екологично

Над 11 000 домакинства в София са подменили отоплителните си уреди с екологични по програми на Столичната община, съобщиха от там, като припомнят, че от 1 януари 2025 г. е в сила нискоемисионна зона за девет столични района.

Забраната за отопление на твърдо гориво обхваща районите "Средец", "Красно село", "Изгрев", "Илинден", "Студентски", "Оборище", "Възраждане", "Лозенец", "Триадица".

Мярката е приета с решение на Столичния общински съвет през 2022 г. и е насочена към сгради и места с изградена топлопреносна или газоразпределителна мрежа. От 2029 г. инскомесионната зона за битово отопление ще важи за цялата територия на Столична община.

За да подкрепи домакинствата, които попадат в зоната с ограничения, но и да насърчи жителите на цяла София да изберат по-екологични алтернативи за отопление през зимния сезон, Столичната община води активна кампания за подмяна на отоплителните уреди. Подменени са 11 127 домакинства по двата приключили проекта – LIFE IP CLEAN AIR (3 195 домакинства) и проект по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" (7 932 домакинства). В рамките на тези проекти са доставени и монтирани над 20 000 нови, екологични уреди – предимно високоефективни климатици, котли на пелети и уреди на природен газ.

Нови възможности за подмяна предоставя програма "Околна среда 2021-2027", посочват от Общината. Продължава набирането на предварителни заявления по новия проекта "Подмяна на отоплителните устройства в домакинствата за по-чист въздух!", по който вече над 4 500 домакинства са заявили намерение за участие. Целта на проекта е да подкрепи до 10 000 домакинства, които се отопляват на дърва и въглища, като бъдат доставени и монтирани близо 16 800 нови отоплителни устройства.

Проектът предлага за първи път възможност за изграждане на фотоволтаични системи за производство на енергия за собствено потребление за домакинства в еднофамилни къщи, получаващи енергийни помощи и избрали електрическо отопление (климатици).

От Общината припомнят, че отоплението на дърва и въглища остава най-значимият замърсител на въздуха в столицата. 56% от общото замърсяване се дължи именно на него, като през студените месеци до 80% от регистрираните превишения на фини прахови частици (ФПЧ) са пряко свързани с горенето на твърдо гориво.

БТА припомня, че от 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г. е в сила нискоемисионната зона за замърсяващи автомобили, пише БТА.