Дрон шоу в София ще има в първите минути от членството ни в еврозоната

На 01.01.2026 г. България става 21-вия член на еврозоната.

Първите минути от членството ни в еврозоната ще бъдат отбелязани със специално дрон шоу в небето над площад „Княз Александър I Батенберг“ в София.

Всеки ще има възможност да се превърне в част от празника по повод присъединяването на страната ни към единната европейска валута не само на място, но и чрез официалните онлайн канали на Информационната кампания за въвеждане на еврото: https://evroto.bg/bg/live/146# и https://www.facebook.com/zaevrotobg, където дрон шоуто ще се излъчва на живо.

Дрон шоуто ще се състои при благоприятни атмосферни условия.