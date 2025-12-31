ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дано през Новата година прекъснем грозния цикъл на...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22005342 www.24chasa.bg

Дрон шоу в София ще има в първите минути от членството ни в еврозоната

1916
Дрон. СНИМКА: Пиксабей

На 01.01.2026 г. България става 21-вия член на еврозоната. 

Първите минути от членството ни в еврозоната ще бъдат отбелязани със специално дрон шоу в небето над площад „Княз Александър I Батенберг“ в София. 

Всеки ще има възможност да се превърне в част от празника по повод присъединяването на страната ни към единната европейска валута не само на място, но и чрез официалните онлайн канали на Информационната кампания за въвеждане на еврото: https://evroto.bg/bg/live/146# и https://www.facebook.com/zaevrotobg, където дрон шоуто ще се излъчва на живо. 

Дрон шоуто ще се състои при благоприятни атмосферни условия.

Дрон. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)