Дано през Новата година прекъснем грозния цикъл на...

Пожар в трафопост остави сливенски квартал без ток

1160
Пожарна Снимка: Архив

Сливенски квартал остана без електрозахранване след сигнал за пожар в трафопост, подаден около 11:30 ч. По информация на електроразпределителното дружество в момента в района няма ток, като на място са изпратени дежурни екипи.

От пожарната съобщиха, че е запалено електрическо табло, което е довело до прекъсването на електрозахранването.

През изминалата нощ в социалните мрежи бяха разпространени кадри от спонтанен протест на жители от квартала, които изразиха недоволство от продължителното спиране на електрозахранването, съобщи БТА. 

Дежурните в в електроразпределителното дружество заявиха, че към момента няма информация за причините, довели до напрежението.

Пожарна

