Криминално проявен от Стара Загора е задържан за кражба на кола в Несебър

Криминално проявен и осъждан мъж от Стара Загора е задържан за противозаконно отнемане на лек автомобил в Несебър, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) - Бургас.

Мъжът е установен като извършител на кражбата на автомобил „Фиат Мултипа" с бургаска регистрация, паркиран на улица „Струма" в Несебър. Кражбата е извършена на 29 декември. Отнетото превозно средство е открито след проведени оперативно-издирвателни действия от служители на отдел „Криминална полиция" при ОДМВР – Бургас и Районно управление – Несебър, със съдействието на полицейски екипи от ОДМВР – Габрово и Ловеч.

Срещу задържания е повдигнато обвинение, като с постановление на наблюдаващия прокурор му е наложена мярка „задържане" за срок до 72 часа.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Несебър.