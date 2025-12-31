Почина големият български тенисист Стефан Цветков

На 84 години почина Стефан Цветков - един от емблематичните тенисисти в българската история.

"Почивай в мир, тате. Думите не могат да опишат величието ти като човешко същество. Искаше ми се да имам шанса да ти кажа довиждане", написа във Facebook синът му Стефан Цветков, който от години е начело на българската федерация.

Стефан Цветков е роден на 11 август 1941 г. в София. Започва да играе тенис 13-годишен на кортовете на "Спартак" (впоследствие "Левски Спартак"). Той е активен състезател до 40-годишна възраст, като участва на общо 25 държавни първенства. Участвал е на всички 5 национални спартакиади и четири балканиади.

Двукратен шампион /1964-1965 г./ на мъже двойки в тандем с неразделния си приятел още от детинство Цветан Цолов.

Големия Цъф е национал в периода 1959-1966 г. Бил е капитан на националния отбор както за купа "Дейвис", така и за европейското отборно първенство King′s cup. Под негово ръководство побеждаваме Румъния като гости и Югославия в Загреб на King′s cup в състав Любен Генов, Божидар Пампулов, Матей Пампулов и Любомир Петров.

След края на тенис кариерата си той става журналист, като е бил тв коментатор на тенис турнири, а в предаването "Всяка неделя" води култовата спортна рубрика "Спортни свидетелства". Също така е автор на много статии за печатни издания. Той е и сред организаторите на двете издания на турнира "Академик" в София през 1980 и 1981 г., когато те са кръг от веригата на АТР Volvo Grand Prix и на други турнири в България.

Почетен член и тестер на PTR (Professional Tennis Registry). Това е най-голямата организация за сертификация на специалисти, базирана в Hilton Head, Island, South Carolinа, създадена от легендарния Денис Ван Дър Меер и ръководена от Дан Санторум - брат на дългогодишния Сенатор и кандидат за президент Рик Санторум. Почетен член на ТК „Левски".

Малко известен факт е, че Стефан Цветков е играл в кариерата си срещу бъдещия президент на Международната федерация по тенис Франческо Ричи Бити - на двойки, с партньор отново Цветан Цолов. Това става през 1967 г., когато наши тенисисти са поканени в Равена от бившия футболен национал Георги Костов-Циц, който живее там. И се организира двустранен мач между тима на Равена и Спартак, а Ричи Бити е студент и тепърва пробиващ тенисист.

(Биографичните факти са от многобройните публикации на известния ни състезател, съдия и журналист Борислав Костурков).