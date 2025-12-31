Българи посрещат Новата година в православната църква „Св. София“ в Чикаго

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската православна църква „Св. София" в Дес Плейнс, Илинойс — предградие на Чикаго, САЩ, отправи покана към българската общност в района за съвместно посрещане на новата 2026 година, съобщава БТА.

„Оркестър Петрови са подготвили много настроение и музикални изненади", отбелязаха от храма във Фейсбук страницата си. От църквата информираха, че ще има „изобилна трапеза" и „отворен бар". Празникът ще продължи от 21 до 2 ч местно време.

Българската православна църква „Света София" се намира на адрес 404 W Oakton St в Дес Плейнс, Илинойс — предградие на Чикаго, разположено точно северно от международното летище „О'Хеър". Енорията е част от Българската източна епархия на САЩ, Канада и Австралия към Българската патриаршия.

„Света София" е построена специално като църква и място за събиране на общността около 2000 година и е официално осветена от митрополит Йосиф през 2014 г., пише в сайта на храма.

Към църквата е прикрепена голяма зала за обществени събития, в която се помещава и Българското училище „Света София".