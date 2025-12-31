1200 бебета се родиха през годината в плевенската болница "Д-р Георги Странски", рекорд за 5 г.

В Акушеро-гинекологичния комплекс на плевенската Университетска болница за активно лечение (УМБАЛ) „Д-р Георги Странски" през 2025 г. се родиха 1200 бебета. Тази цифра беше достигната в ранните часове на последния ден от годината, съобщи д-р Стоянка Вашкова, цитирана от БТА.

Тя добави, че това е абсолютен рекорд по брой родени бебета за последните пет години. Този рекорд е доказателство за доверието, което бъдещи майки от цялата страна гласуват на лекарите и акушерките на университетската болница.

Щастливото събитие е първа бременност за 25-годишна жена от село Радишево. Бебето е момиченце с тегло 3445 г и ръст 49 см. То се е родило точно в 01:07 часа през нощта.

Вашкова каза още, че в знак на внимание и радост от хубавата новина, майката и бебето ще получат специални подаръци от болницата.

Близките на бебето и родилката и екипът на лечебното заведение изказват искрена благодарност към всички от Клиниката по акушерство и гинекология на УМБАЛ „Д-р Г. Странски", помогнали за раждането – д-р Ивалина Хорозова, д-р Александра Маринова, акушерките Светла Георгиева и Виктория Андреева, за професионализма, грижата и отдадеността.

От болницата пожелават новата 2026 година да бъде здрава, щастлива и изпълнена с още повече нов живот. Нищо не може да замени доброто здравеопазване, допълват оттам.