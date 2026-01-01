Честита Нова 2026 година!

Честита да ви е новата 2026 година, скъпи читатели!

Бъдете здрави, устремени, не губете надежда и мечтайте! Нека хармонията, благоденствието и спокойствието не напускат домовете ви!

И ако 2024 г. беше годината, в която станахме част от шенгенското пространство и вече пътувахме без проверки по границите, то 2025-а бе времето, в което страната ни се подготвяше за влизане в еврозоната.

Днес, на 1 януари 2026 г., България приема еврото за своя валута, което бележи важен етап в историята на страната ни и на целия Европейски съюз.

Точно 19 години след като станахме част от ЕС, България завършва евроинтеграцията си, ще бъдем 21-вата държава, която ще използва европейската валута като официално разплащателно средство.

Нека не забравяме, въпреки тревогите и съмненията около растящите цени в последните месеци - еврото ще донесе практически ползи за българските граждани и предприятия. То ще улесни пътуването и живота в чужбина, ще повиши прозрачността и конкурентоспособността на пазарите и ще улесни търговията. Евробанкнотите и евромонетите ще се превърнат за всички българи в осезаем символ на свободата, удобството и възможностите, които ЕС предоставя на своите граждани.

2025 г. бе поредната турболентна в най-новата ни история. 105-ото правителство на България, с премиер Росен Желязков, встъпи в длъжност на 16 януари т.г., но не изкара до края на годината, въпреки че оцеля след серия от вотове в парламента. На 11 декември то подаде оставка след масовите протести, обхванали цялата страна и българската диаспора в чужбина, първоначално срещу бюджета, готвен от кабинета.

Така политическата 2026 година в България ще бъде наситена с избори. Малко след настъпването на новата година се очаква президентът Румен Радев да връчи последователните мандати за съставяне на ново правителство в рамките на настоящия парламент - нещо, което нито една от парламенрно представените политически формации няма намерение да опитва.

След очакваното връщане на неизпълнените мандати следва назначаване на служебно правителство и подготовка за нови предсрочни парламентарни избори. Президентските пък вече са насрочени за 8 ноември 2026 г..

През изминалата година обаче изпитахме и национална гордост - невероятният успех на волейболните ни национали ни припомни за лудото американско лято през 1994-а и бронзовите ни медали на световното първенство по футбол. Младият ни отбор стана вицешампион на планетата на първенството във Филипините, а трима от волейболистите ни попаднаха в Топ 10 на света. България пък им устрои грандиозно посрещане на площад "Св. Александър Невски" в София. Феноменът в щангите Карлос Насар пък стигна до поредната си световна титла с непоклатима сила на духа в трудна ситуация.

Въпреки усилията за мир, войната в Украйна продължава, гинат хиляди всеки ден от двете страни на фронтовата линия,а надеждите са тя да бъде прекратена с преговори още в началото на новата година.

Бъдете здрави, позитивни, усмихвайте се и вярвайте в доброто, скъпи читатели!