Мъж на 67 г. е загинал при катастрофа между два автомобила в Благоевград

Полиция СНИМКА: Архив

Мъж на 67 години е загинал при катастрофа в Благоевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Оттам посочват, че около 16 часа днес на улица „Покровнишко шосе" е станало пътнотранспортно произшествие между два автомобила. Загинал е водачът на единия автомобил, допълват от полицията, съобщава БТА. 

Преди дни деветмесечно бебе пострада при катастрофа между Петрич и Ново Делчево, а двама души загинаха при пътнотранспортно произшествие между лек и товарен автомобил край Велико Търново.

От началото на годината по пътищата в страната при катастрофи са загинали 453 души.

Полиция СНИМКА: Архив

