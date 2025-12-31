Шофьор се обърна с БМВ-то си край Пловдив, контузи си главата, отнесе и глоба

Шофирал с несъобразена скорост при мокра настилка

Водач контузи главата си при катастрофа край Пловдив, но това не му помогна да отърве наложената му от КАТ глоба от 200 лв. 5 минути след полунощ на 24 декември м. г. той се движел с несъобразена скорост по пътя южно от селата Цалапица и Костиево към Пловдив, валял дъжд и настилката била мокра и на десен завой той загубил контрол над автомобила, ударил се в предпазната мантинела и се преобърнал извън пътното платно. На място бил изпратен патрул на Районното в Труд, който го санкционирал.

Шофьорът обжалвал наказателното постановление и изтъкнал, че в него не е посочена точната скорост, с която се е движил, но състав на Районния съд в Пловдив намира, че самият факт на преобръщането извън платното доказва, че тя е била несъобразена с пътните условия. Отхвърлен е и аргументът му, че е пострадал при ПТП-то. "Наличието на увреди и по нарушителя не предпоставя избягването на административнонаказателна отговорност за извършеното от него деяние", е записано в съдебното решение.

То не е окончателно и подлежи на обжалване пред административните магистрати.