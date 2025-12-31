ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Плюшените мечета са прекалено сладки, не бива да о...

Времето София -2° / -5°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22006244 www.24chasa.bg

Шофьор се обърна с БМВ-то си край Пловдив, контузи си главата, отнесе и глоба

Ваня Драганова

[email protected]

1944
Кола по таван. Снимката е илюстративна.

Шофирал с несъобразена скорост при мокра настилка

Водач контузи главата си при катастрофа край Пловдив, но това не му помогна да отърве наложената му от КАТ глоба от 200 лв. 5 минути след полунощ на 24 декември м. г. той се движел с несъобразена скорост по пътя южно от селата Цалапица и Костиево към Пловдив, валял дъжд и настилката била мокра и на десен завой той загубил контрол над автомобила, ударил се в предпазната мантинела и се преобърнал извън пътното платно. На място бил изпратен патрул на Районното в Труд, който го санкционирал.

Шофьорът обжалвал наказателното постановление и изтъкнал, че в него не е посочена точната скорост, с която се е движил, но състав на Районния съд в Пловдив намира, че самият факт на преобръщането извън платното доказва, че тя е била несъобразена с пътните условия. Отхвърлен е и аргументът му, че е  пострадал при ПТП-то. "Наличието на увреди и по нарушителя не предпоставя избягването на административнонаказателна  отговорност за извършеното от него деяние", е записано в съдебното решение.

То не е окончателно и подлежи на обжалване пред административните магистрати. 

Кола по таван. Снимката е илюстративна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)