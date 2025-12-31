ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22006421 www.24chasa.bg

Слави Трифонов: Всички компромиси, които направих, бяха заради този момент

Слави Трифонов КАДЪР: Фейсбук/Слави Т. Трифонов

Всички компромиси, които направих през изминалата година, бяха заради този момент, защото безусловно вярвам, че оттук нататък България ще бъде пълноценен и пълноправен член на европейската общност - нещо, което ние всички абсолютно заслужаваме. Това написа във Фейсбук профила си лидерът на „Има такъв народ" (ИТН) Слави Трифонов.

Българската финансова система ще бъде гарантирана, българският туризъм ще се превърне в туризъм на световно ниво и България ще бъде мечтана дестинация от всички граждани на света. И най-вече, и най-важното - всички ние ще живеем по-добре, допълва Трифонов.

Много скоро никой няма да помни политическите интриги, лъжите, самозаблудите и въобще всички неприятности, които се случиха в българския политически живот и в публичното пространство през изминалата година. Защото това, което се случва в момента, е много по-важно, по-смислено и по-отговорно от цялото изминало дребнотемие, добави Слави Трифонов.

Вярвам във всичко това и затова направих каквото трябва и каквото зависи от мен, написа още Трифонов. Той отправи пожелания за здраве, късмет, спокойствие и вътрешен мир.

Слави Трифонов КАДЪР: Фейсбук/Слави Т. Трифонов

