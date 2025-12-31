ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте как столичани посрещат 2026 г. на площада (С...

Вижте как столичани посрещат 2026 г. на площада (Снимки)

Софиянци, които избраха да посрещнат Новата година под открито небе, се събраха на площад "Княз Александър Първи". Снимки ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Софиянци, които избраха да посрещнат Новата година под открито небе, се събраха на площад "Княз Александър Първи".

На фасадата на БНБ  е прожектиран часовник, който отброява оставащите минути до официалното приемане на еврото и влизането на страната ни в Еврозоната. Така точно 19 години след като станахме част от Европейския съюз, България завършва евроинтеграцията си. От началото на миналата година станахме част от Шенгенското пространство, а от утре ще бъдем 21-вата държава, която ще използва европейската валута като официално разплащателно средство.

Влизането в еврозоната ще бъде отбелязано със специално шоу с дронове, което хората дошли на площада ще могат да наблюдават в небето над столицата ни.

Вижте събитието през обектива на нашия фотограф Георги Палейков.

Софиянци, които избраха да посрещнат Новата година под открито небе, се събраха на площад "Княз Александър Първи". Снимки ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
