Вижте как столичани посрещат 2026 г. на площада (Снимки)

Софиянци, които избраха да посрещнат Новата година под открито небе, се събраха на площад "Княз Александър Първи".

На фасадата на БНБ е прожектиран часовник, който отброява оставащите минути до официалното приемане на еврото и влизането на страната ни в Еврозоната. Така точно 19 години след като станахме част от Европейския съюз, България завършва евроинтеграцията си. От началото на миналата година станахме част от Шенгенското пространство, а от утре ще бъдем 21-вата държава, която ще използва европейската валута като официално разплащателно средство.

Влизането в еврозоната ще бъде отбелязано със специално шоу с дронове, което хората дошли на площада ще могат да наблюдават в небето над столицата ни.

Вижте събитието през обектива на нашия фотограф Георги Палейков.