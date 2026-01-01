ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков: 2026 година в еврозоната ни носи сигурност, финансова стабилност и повече възможности

Росен Желязков на последното заседание за годината на Министерски съвет Снимка: Николай Литов

Посрещаме Новата 2026 година като член на еврозоната – стратегическа стъпка, която носи по-голяма сигурност, финансова стабилност и повече възможности за гражданите и за бизнеса. Това е здрава основа за по-високи доходи, по-конкурентна икономика и устойчиво развитие. Това заяви в приветствие по случай Новата 2026 г. министър-председателят в оставка Росен Желязков, публикувано в профила на Министерския съвет във Фейсбук.

Изминалата 2025 година беше динамична и сложна, но изключително важна за България. Това беше година на отговорни решения, целенасочени усилия и изпълнени ангажименти. Върнахме България на пътя на растежа и завършихме успешно процеса на пълна интеграция в икономическите и финансови структури на Европейския съюз. България изпраща 2025 година с брутен вътрешен продукт от 113 милиарда евро и икономически растеж от над 3 процента, което ни нарежда сред петте най-бързо развиващи се икономики в Европейския съюз, допълва премиерът. 

Сигурен съм, че пътят, който начертахме и гарантирахме пред България, ще продължи да дава реални положителни резултати за българските граждани и ще утвърждава страната ни като стабилен и авторитетен партньор в Европейския съюз и НАТО. Вярвам, че обществото ни е зряло и мъдро. Което е гаранция, че пътят, по който сме избрали да вървим, е неотклонен и достоен, а изборите, които правим, са не само за нас, а и за другите, заявява още Желязков. На българските граждани той пожелава здраве и благоденствие. 

