ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Eксплозия отне живота на няколко души в швейцарски...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22007691 www.24chasa.bg

Делян Пеевски: С приемането на еврото България получи шанс за ново начало

1700
Делян Пеевски Снимка: Велислав Николов

С настъпването на Новата 2026-а година и приемането на единната европейска валута - еврото, България получи своя шанс за ново начало, написа лидерът на „ДПС – Ново начало” Делян Пеевски във Фейсбук.  

Сега страната ни трябва да върви напред с увереност, стабилност и национално самочувствие и не трябва да допуснем разделението и омразата да подкопаят държавността и демократичния ред. Във времена на изпитания държавата има нужда от сигурност, работещи институции и разумни решения в интерес на хората, посочва Пеевски. 

На българските семейства той пожелава здраве, благополучие и увереност, че утрешният ден ще бъде по-сигурен и по-справедлив. Най-хубавото предстои, пише още лидерът на „ДПС- Ново начало”.

Делян Пеевски

Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО: Честита Нова година! Най-хубавото предстои! С настъпването на...

Posted by ДПС Пресцентър on Wednesday, December 31, 2025

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)