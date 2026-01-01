"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Момиче е първото бебе, родено в троянската болница през новата година, съобщиха от Акушеро-гинекологичното отделение на лечебното заведение.

Бебето, кръстено Дарина, е проплакало в 2:00 часа в Многопрофилната болница за активно лечение „Георги Стоев-Шварц“ в планинския град. Дарина е с тегло 3350 г и ръст 52 см. Бебето е второ дете в семейство от Летница. За днес няма други планирани раждания, но екипът остава в готовност, посочиха от болницата.

Акушеро-гинекологичното отделение обслужва и голяма част от съседните общини. За бебетата и техните майки в отделението се грижат четирима лекари и екип от акушерки.

През 2025 г. в троянската болница са родени 214 бебета, от тях 97 са момичета, а 117 – момчета. Общо 66 са бебетата, чиито семействата са от община Троян. По нормален начин са родени 140 бебета, по оперативен – 74.

През последния ден на миналата година в болницата са родени две бебета – момче и момиче, като семействата са от Луковит и Угърчин, пише БТА.