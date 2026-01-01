Русе посрещна 2026 г. с концерт на Владо Михайлов, празнична програма и Дунавско хоро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С тържествена програма на централния площад пред сградата на Община Русе жители и гости на града посрещнаха настъпването на 2026 година.

Началото беше поставено в 23 ч., като водещи на събитието бяха актьорите от Държавния куклен театър – Русе Радинела Тотева, Мартин Пашов, Светлина Станчева и Димитър Пишев. В хода на програмата бяха включени сценични и музикални изпълнения, представени от част от водещите.

Кулминация на вечерта беше концертът на Владо Михайлов и група REWIND!, които създадоха силен емоционален заряд с популярни и енергични песни, превръщайки площада в сцена на празничното преживяване.

Малко преди полунощ на видеостената беше излъчено новогодишното приветствие на президента на Република България Румен Радев, последвано от тържествено отброяване на последните секунди на 2025 година и празнична заря.

В първите часове на Новата 2026 година за публиката беше организирана специална новогодишна томбола с множество награди. Част от присъстващите спечелиха билети за културни събития, предоставени от Държавния куклен театър, Държавната опера и Драматичния театър „Сава Огнянов". В програмата бяха включени и интерактивни игри с публиката.

По традиция, след настъпването на Новата година, присъстващите се хванаха на Дунавско хоро, което изпълни площада пред сградата на Общината и постави емоционален завършек на празничната нощ.

Събитието беше реализирано с подкрепата на Община Русе и „Кей Ем Си" ЕООД и е част от проект МВУ № BG-RRP-11.021-0006 „Русе Арт Фест", СНД-НФК, процедура № BG-RRP-11.021 „Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини".