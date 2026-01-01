Засечен да шофира пиян в Асеновград посрещна Нова година с присъда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Карал е чужда кола и ще трябва да плати стойността й - близо 14 000 лв.

42-годишен шофьор, засечен пиян зад волана на "Фолксваген Шаран" в Асеновград", сключи споразумение с прокуратурата на 30 декември 2025-а и посрещна Нова година с присъда.

Той бил спрян за проверка на 13 декември м. г., дрегерът отчел положителен резултат,. После шофьорът дал и кръвна проба, която показала 2,54 промила.

Договореното наказание е 1 година условно с изпитателен срок от 36 месеца, 2 години без книжка и глоба от 1000 лв. Отделно ще трябва да пати стойността на колата от близо 14 000 лв., защото не е негова.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград.