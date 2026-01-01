Пловдивските пожарникари спасиха 46 човешки живота през 2025-а

Огнеборците са помагали и на загубени в горите, паднали от високо и заседнали в асансьори

Пловдивските огнеборци от Четвърта смяна поеха днес първото дежурство за новата 2026 година, съобщават от Пожарната. А с поглед към изминалата 2025-а отчитат, че са спасени 46 човешки живота. Само през последното денонощие отработените сигнали са 31, като 21 от тях - пожари. Пострадали няма.

През последните 365 дни екипите на районните служби: Първа, Втора, Трета и Четвърта в Пловдив, Стамболийски, Карлово, Асеновград, Първомай, Хисаря, Раковски, Садово, участъците в Съединение и Лъки и сектор „Специализирани оперативни дейности" са отработили над 5400 произшествия. Над 2400 са били сигналите за пожар, като само 650 от тях с материални загуби. Извършените аварийно-спасителни дейности при пътни инциденти са били160.

"Очакването и доверието към нас са огромни: хората се обръщат за помощ не само в случаи на пожар, а и при инциденти и произшествия от различно естество. Звената ни оказаха техническа помощ и съдействие в множество ситуации - пострадали възрастни хора в домовете си, инциденти с паднали от височини и загубени в гориста местност, помогнахме на заседнали в асансьори, отключвахме стаи и врати, зад които хора бяха останали сами и в рискова ситуация за живота им. Във всеки от случаите "живот срещу живот" рискът си струваше, за да бъде спасен човек!", обобщават от Пожарната.

През 2025-а огнеборци са се срещнали с деца от над 400 учебни заведения в областта, на които са показали възможностите на техниката, разказали са им интересни случки и са ми демонстрирали как се гаси на терен, за да ги научат, че при среща с огъня трябва да действат разумно, без излишен риск, запазвайки самообладание.