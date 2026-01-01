ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петима пострадаха от пиратки по Нова година в Хаск...

Първото бебе за 2026 г. във Варна е момченце

Новородени бебета СНИМКА: Архив

Първото бебе за 2026 г. във Варна е момченце, съобщиха за БТА от многопрофилната болница в града. Новороденото е с тегло малко над 3 килограма и е високо 51 сантиметра. Бебето е проплакало в 2:27 часа след полунощ и е посрещнато от екип, ръководен от д-р Николай Георгиев.

От специализираната АГ болница в града посочиха, че след полунощ не е имало раждания. Последното новородено на 31 декември е момиче.

От болницата добавиха, че новогодишната нощ в Спешното отделение в лечебното заведение е преминала сравнително спокойно, без тежко пострадали пациенти. В навечерието на празника - сутринта на 31 декември 2025 г., е оказана помощ на 13-годишно дете с наранен от употреба на пиратки пръст.

Новородени бебета СНИМКА: Архив

