Жандармерията пази центровете на големите градове в първия ден на новата година

В първия ден на Новата година екипи на Дирекция „Жандармерия" продължават да помагат за опазване на обществения ред. Допълнителни наряди са излъчени от Зоналните жандармерийски управления в София, Варна, Бургас и Пловдив. Те ще изпълняват задачи в централните части на четирите големи града, където се очаква струпване на множество хора. Това са празничните базари, периметрите около големите търговски обекти и транспортните възли, съобщиха от жандармерията.

Екипи на ЗЖУ-София са командировани и към Петрич, където се провеждат станчинарските игри "Сурва 2026". По традиция там празненствата започват още в новогодишната нощ, когато различни фолклорни групи обикалят по домовете на хората и наричат, но официалната част е предвидена за преди обед и ще се състои пред общината, където се очаква голямо струпване на хора.

В самата Новогодишна нощ екипи на ЗЖУ-София и ЗЖУ-Пловдив се включиха в охраната на празненствата, организирани в центровете на столицата и града под тепетата. Сериозни нарушения на обществения ред не са констатирани.