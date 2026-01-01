На 1 януари проплака момченце в болницата в Добрич

В 6,38 часа в болницата в Добрич се е родило първото бебе за новата 2026 година. То е с тегло 3, 850 килограма и е с ръст 54 сантиметра. Това е първо раждане за 20-годишна жена от добричкото село Карапелит.

„През деня не очакваме други раждания, но в АГ отделението никога нищо не се знае", каза дежурният лекар д-р Дани Атанасов. През м.г. в болницата има 669 раждания.

Раждането на първото бебе е протекло нормално. „Бебето е изродено от най-младия екип в нашето отделение – д-р Виктор Желев и акушерка Наталия Иванова. Докторът е на възраст под 30 години, акушерката – под 25 години", добави д-р Атанасов.

В последния ден на 2025 година – 31 декември, е проплакало в 10, 07 часа едно новородено. То е момченце с тегло 4 килограма и 80 грама, дълго е 51 сантиметра. Това е първа рожба за 21-годишна майка от балчишкото село Църква. Бебето е дошло на бял свят със секцио.Екипът, изродил новороденото, е д-р Дани Атанасов и д-р Лъчезар Хаджиларски. Майките се чувстват добре, бебетата също са добре, каза още д-р Атанасов.