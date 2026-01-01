Увеличава се пределната възраст за служба на военните, неупражнили правото на пенсия

От днес влизат в сила промените в Закона за отбраната и въоръжените сили. Поправките бяха приети от парламента на второ четене на 30 октомври. На 11 ноември президентът Румен Радев наложи вето на част от промените, а седмица по-късно депутатите отхвърлиха ветото на държавния глава.

С промените се увеличава с две години пределната възраст за служба на военнослужещите, неупражнили правото си на пенсия. Вдигането на възрастта се отнася за всички категории военнослужещи – от войника до началника на отбраната.

След поправките в закона се разрешава използването на оръжие и/или технически средства от въоръжените сили срещу безпилотни автономни системи при охрана и отбрана на военни обекти, военни формирования и други.

С измененията се създава изрична уредба, определяща дейността на Върховното главно командване, и се дава дефиниция на термина „възпиране" на военни заплахи. В мирно време въоръжените сили изпълняват задачи по възпиране съгласно стратегическите планове за действие и плановете за операции и поетите съюзни задължения в съответствие със сключените международни договори и споразумения, записаха в закона депутатите. Според приетите текстове "възпиране" е комплекс от дейности, провеждани в мирно време, целящи убеждаване на потенциален агресор, че негативните последици и загубите от негови евентуални агресивни действия биха надвишили многократно възможните ползи за него.

Разширява се обхватът на обучаемите в професионалните колежи с въвеждане на категорията „колежани" – обучавани български граждани за придобиване на професионална квалификация от професионално направление „Военно дело и отбрана" за нуждите на Министерството на отбраната и други министерства и ведомства, пише БТА.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов каза в края на октомври, че удължаването с две години на службата се отнася за всички категории военнослужещи – от войника до началника на отбраната. Тази мярка ще ни позволи да използваме около 847 военнослужещи в следващите две години, като ще продължи попълването на некомплекта. От тях около 159 са офицери, 510 са войници, офицерските кандидати са 24 и 154 са сержантите, посочи той. По думите му тази норма позволява на голяма част от военнослужещите да продължат службата си.

В мотивите си държавният глава посочи, че са направени стъпки в правилната посока, целящи подобряване на синхрона между компетентните органи в сферата на отбраната, както и създаване на регулация относно дейността на Върховното главно командване.

Президентът отбеляза и необходимостта от усъвършенстване на регламентацията относно пределната възраст за военна служба, за насърчаване развитието на академичния състав, както и по отношение на прецизиране реда за разпределяне на служебното време, за отчитането и компенсирането му, за ползването и отлагането на отпуски. Това обаче не бива да става по начин, ощетяващ военнослужещите, посочи тогава президентът.

Досегашната законодателна практика за покачване на пределната възраст за военна служба не доведе до решение на проблема с некомплекта във Въоръжените сили, а създава и предпоставки за застой в системата, стагнация в обновяването на командния състав и невъзможност за кадрово развитие на офицерския състав, посочват от прессекретариата на държавния глава.