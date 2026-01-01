ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петима пострадаха от пиратки по Нова година в Хаск...

6 г. след смъртта на Силва Зурлева на 1 януари, приятели към нея: Усмихвай се!

"Усмихвай се! И бъди спокойна - всичко, което създаваше с търпеливо умение и докосваше с душа, остава най-доброто".

Това емоционално кратко послание изпратиха към Силва Зурлева нейни близки приятели 6 години след неочакваната й смърт.

Тя е човекът, с чието име се свързва стартът и възходът на Нова телевизия.

Силва Зурлева загина при нелеп инцидент в първите часове на 1 януари 2020 година в къщата си в село Ковачевица. Тръгна си неочаквано от този свят на 62 години, месеци след като се раздели с медията, на която от 10 май 1999 г. бе управител, после председател на съвета на директорите на Нова телевизия.

За външния свят тя бе лицето на тази голяма медия, за екипа - мениджърът, който държеше на качествената журналистика и винаги стоеше зад гърба на своите репортери .

Силва Зурлева беше председател на фондацията "Национален съвет по журналистическа етика" и полагаше истински усилия в борбата за морал в журналистиката.

След раздялата с телевизията обмисляше да се върне обратно в света на книгите.

Завършила със златен медал СУ "Св. Климент Охридски" със специалност българска филология и новогръцки език. Преводач на художествена литература.

