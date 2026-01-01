Петима пострадаха от пиратки по Нова година в Хасково

Петима са пострадали и са потърсили медицинска помощ след използване на пиротехнически средства през изминалото денонощие в Хасково. Два от случаите са през светлата част на денонощието вчера, а останалите три - в новогодишната нощ, съобщиха дежурните в Спешна помощ. Един от потърпевшите е с по-сериозни изгаряния, но до прием в болница не се е стигнало.

Като цяло дежурствата на колегите са били спокойни, имаме и няколко случая на злоупотреба с алкохол, обобщи за БТА директорът на Центъра за спешна медицинска помощ в Хасково д-р Петя Радева. По нейни думи няма пострадали при пътни произшествия на територията на областта.

Като денонощие без сериозни инциденти и криминални престъпления определиха прехода от 2025 в 2026 година и от ръководството на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Пожарната отработи до днес сутринта осем случая, при които няма пострадали, каза директорът на Областната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Митко Чакалов. В Хасково в рамките на час са горели гараж, лек автомобил и контейнер за смет. В Димитровград огнеборците са гасили възникнал след късо съединение пожар в апартамент в жилищна кооперация на ул. "Емилиян Станев", а в Харманли е пламнала покъщнина в стая на жилище.

В Акушеро-гинекологичното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение в областния център няма извършени раждания, като такива не се очакват и днес, отчетоха дежурните.