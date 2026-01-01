Момче е първото бебе и в София, родено в "Майчин дом" 35 минути след полунощ

Първите бебета за 2026 г., родени в България, са момчета, а според народното поверие това означава, че идват сурови времена.

Първото бебе за 2026 г. в Университетска акушеро-гинекологична болница "Майчин дом" се е родило 35 минути след полунощ и се казва Боян, съобщиха за БТА от пресцентъра на болницата. Бебето се е родило 4,160 кг и 54 см. През 2025 г. в "Майчин дом" са родени 3043 бебета.

Майката е постъпила в болницата малко преди полунощ и ражда естествено. Това е второто ѝ дете, първото също е родено в "Майчин дом" преди три години. Бебето се ражда в екипа на д-р Валери Иванов – шеф на екип на смяна, а бебето изражда д-р Борислав Георгиев, който е изродил и първото бебе на майката, като това е случайно, защото бебето е трябвало да се роди на 3 януари.

Последните бебета за 2025 г. са две близначки, които проплакват на 31 декември, пише БТА.