Росен Желязков поздрави Кипър за началото на председателството на Съвета на ЕС

Премиерът в оставка Росен Желязков поздрави Кипър по повод началото на председателството на Съвета на Европейския съюз (ЕС).

Уверен съм, че под вашето ръководство Европа ще продължи да развива своята автономност, отвореност и устойчивост. Очаквам с нетърпение засиления диалог и устойчивия напредък, написа Росен Желязков в Екс.

Кипър поема от днес за втори път шестмесечното председателство на Съвета на ЕС с намерение да съдейства за промени, насочени към европейска самостоятелност и под мотото "Открити към света". Кипър пое за първи път председателството на Съвета на ЕС през 2012 г. - осем години след като се присъедини към Общността. Четири години по-късно страната се присъедини към еврозоната. Кипър е една от малкото европейски страни извън НАТО и Шенген.