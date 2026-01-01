ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия удари пристанищната инфраструктура в Одеска ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22009078 www.24chasa.bg

Росен Желязков поздрави Кипър за началото на председателството на Съвета на ЕС

996
Росен Желязков СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Премиерът в оставка Росен Желязков поздрави Кипър по повод началото на председателството на Съвета на Европейския съюз (ЕС).

Уверен съм, че под вашето ръководство Европа ще продължи да развива своята автономност, отвореност и устойчивост. Очаквам с нетърпение засиления диалог и устойчивия напредък, написа Росен Желязков в Екс.

Кипър поема от днес за втори път шестмесечното председателство на Съвета на ЕС с намерение да съдейства за промени, насочени към европейска самостоятелност и под мотото "Открити към света". Кипър пое за първи път председателството на Съвета на ЕС през 2012 г. - осем години след като се присъедини към Общността. Четири години по-късно страната се присъедини към еврозоната. Кипър е една от малкото европейски страни извън НАТО и Шенген.

Росен Желязков СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)