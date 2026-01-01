Дърворезбар: Кукерските маски не са атракция, те носят стара българска традиция

„Повече от 60 години изработвам кукерски маски", каза на фона на изложбата му от маски в Балчик Иван Йотов – майстор на дърворезбазата. Той категорично се определя като балчиклия.

„По майка съм шабленец, по баща – варненец, но аз съм си балчиклия", добавя творецът. „За тези години съм направил много маски, не съм ги броил никога, но и други произведения от дърворезба – декоративни пана за украса на фоайета на сгради, други творения", обяснява Йотов.

„Маските се харесват, още повече, че са част от стара българска традиция, според която в началото на годината се гонят злите сили. Затова маските трябва да изглеждат страшно. Кукерът трябва да стресне, защото мисията му е да гони лошотията, за да няма война, да пораснат богати жита и т. н. Традициите са много по-стари от религиите. Именно с традициите един народ оцелява", казва Йотов. Няма любима маска. „Всяка поредна маска е нова, въплътява нова творческа енергия, нов импулс", открехва творческия си процес той.