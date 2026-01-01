ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Глоба 20 евро, ако я няма задължителната регистрация за тротинетките в Пловдив

Ваня Драганова

Тротинетка. Снимка: МВР

Община Пловдив въвежда задължителна регистрация за тротинетките, става ясно от проект на наредба за индивидуалните електрически превозни средства, публикуван за обществено обсъждане. Всеки, който има постоянен или настоящ адрес във втория по големина или седалището на фирмата му се намира там, трябва да регистрира притежаваните тротинетки в предприятието „Организация и контрол на транспорта", като представи документ за собственост, декларация за техническа изправност и копие на застраховката "Гражданска отговорност". Таксата ще е 20 евро. След регистрацията ще получава стикер с регистрационния номер, който трябва да е здраво закрепен в предната част на тротинетката и да се поддържа в четлив вид. 

Глобата за използването на нерегистрирано индивидуално електрическо превозно средство  ще е 20 евро. 

След общественото обсъждане наредбата трябва да бъде гласувана от Общинския съвет. 

