Първото за годината бебе в Монтана е момиче

Първото за 2026 г. бебе в Монтана е момиче, родено е в 9:15 часа днес. Това съобщи за БТА дежурният лекар в Отделението по неонатология д-р Любомира Минчева.

Детето е второто в семейството на Емили и Светлин, които имат момченце на четири години. Бебето е наречено Симона и макар да е родено с двадесетина дни преди термина е в добро здраве и с идеални пропорции – 2750 грама и 49 сантиметра.

В разгара на празненствата за новата година през нощта майката неочаквано получила родилни болки и била откарана в болница „Д-р Стамен Илиев", където се оказало, че Симона е първото бебе на Монтана за 2026 г.

През миналата година в държавната болница в областния град са родени 733 бебета, съобщи още д-р Минчева.