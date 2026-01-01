ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Каква ще е новата политическа година - виж оживяла...

Всеки четвърти шофьор глобен за ЧНГ - при проверени 10 000 коли съставени 2153 фиша и 369 акта

Установени общо 29 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. Снимка: Снимка: Архив

10 480 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 11 771 водачи и пътници. Съставени са 2153 фиша и 369 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 29 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 13 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а 16 са управлявалите с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 4 водачи, а двама са отказали да бъдат тествани.

