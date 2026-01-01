Търговци в Пловдив: Лудница е, нямаме евро за ресто, предпочитаме левове (Снимки)

А защо не сте се подготвили, откога се знае, че от днес плащането е с новата валута, негодува клиентка

Банкоматите без проблем пускат евробанкноти

"Не ми давай това евро, нямам с какво да ти върна ресто! С левове работя!".

Така продавачката Нели на единствената отворена сергия навръх 1 януари на пазара на улица "Младежка" в Пловдив отговаря на клиент, който иска да си купи круши и вади банкнота от 10 евро. Той я оставя до касетките с плодовете, но търговката се вайка, че не разполага с европейска валута.

"Работя с левове, господине", повтаря възпитано Нели, притегляйки му две круши за 3,70 лева. Клиентът е принуден да бръкне в портфейла си отново, за да извади петолевка. Жената му връща 1,30 лева.

"Тъкмо се надявах да направя първата си покупка в евра и тя взе, че не стана", коментира мъжът. Нели – иначе възпитана жена, му се извинява.

"Не сме готови за този тип разплащане. Дъщеря ми е касиерка в магазин в пловдивското село Първенец. Обади ми се преди малко по телефона: "Майко, ужас е! Пазарува възрастна жена днес, на касовия апарат се изписва сумата от 17 евро, а тя ми дава 17 лева и не отстъпва. Как ще се оправим", описва Нели търговските тегоби. Единствената отворена сергия на улица "Младежка" в Пловдив на 1 януари работи с левове.

На цялата улица "Младежка" в Пловдив почти всички магазини са затворени на 1 януари. Работи големият супермаркет. Касиерките обаче са пребледнели от притеснение.

"Лудница е. Нямаме налични банкноти с евра. И сме принудени работим с левове", обяснява една от жените.

В този момент клиентка подава 20 евро за покупките си и чака ресто в същата валута. "А защо не сте се подготвили, откога се знае, че от 1 януари разплащателната единица у нас е еврото", пита клиентката. Касиерката я насочва да отнесе въпроса към собствениците на веригата супермаркети.

Колежката й отваря чекмеджето. "Имам не повече от 20–30 евро в касата. Тук–таме се намират евроцентове, но нямаме готовност да работим днес с тях", обяснява притеснена жената. Признава, че им е трудно, защото не могат да върнат клиенти, които искат да платят кеш с евро. Тогава се налагат сложни изчисления как да върнат рестото в левове.

Според продавачките през първите седмици и дори месец ще е изключително мъчително.

Мъже разпалено коментират пред магазина, че в супермаркетите някак е по–лесно. Касовите апарати са пригодени така, че да изписват едновременно сумата и в левове, и в евро.

"Я отидете на пазара и си купете два килограма домати и вижте как на сергията ще ви изчислят рестото", съветва един.

За разлика от магазините и пазарите, банкоматите пускат банкноти в евро. Известни затруднения има с купюра от 5 евро.

Таксиметровите шофьори в Пловдив засега работят предимно с левове. "В новогодишната нощ се разплащахме само по този начин. Ще трябва време, за да се пренастроим на новата валута", обяснява един от тях.