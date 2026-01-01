ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефката на ЕЦБ: Добре дошла в евросемейството, Бъл...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22009432 www.24chasa.bg

Търговци в Пловдив: Лудница е, нямаме евро за ресто, предпочитаме левове (Снимки)

Радко Паунов

[email protected]

9656
Клиент оставя 10 евро, за да си купи круши от единствената отворена сергия на пазара на улица "Младежка" в Пловдив, но продавачката не му ги взе, защото не може да му върне ресто. Снимка: Радко Паунов
  • А защо не сте се подготвили, откога се знае, че от днес плащането е с новата валута, негодува клиентка
  • Банкоматите без проблем пускат евробанкноти

"Не ми давай това евро, нямам с какво да ти върна ресто! С левове работя!".

Така продавачката Нели на единствената отворена сергия навръх 1 януари на пазара на улица "Младежка" в Пловдив отговаря на клиент, който иска да си купи круши и вади банкнота от 10 евро. Той я оставя до касетките с плодовете, но търговката се вайка, че не разполага с европейска валута.

"Работя с левове, господине", повтаря възпитано Нели, притегляйки му две круши за 3,70 лева. Клиентът е принуден да бръкне в портфейла си отново, за да извади петолевка. Жената му връща 1,30 лева.

"Тъкмо се надявах да направя първата си покупка в евра и тя взе, че не стана", коментира мъжът. Нели – иначе възпитана жена, му се извинява.

"Не сме готови за този тип разплащане. Дъщеря ми е касиерка в магазин в пловдивското село Първенец. Обади ми се преди малко по телефона: "Майко, ужас е! Пазарува възрастна жена днес, на касовия апарат се изписва сумата от 17 евро, а тя ми дава 17 лева и не отстъпва. Как ще се оправим", описва Нели търговските тегоби.

Единствената отворена сергия на улица "Младежка" в Пловдив на 1 януари работи с левове.
Единствената отворена сергия на улица "Младежка" в Пловдив на 1 януари работи с левове.

На цялата улица "Младежка" в Пловдив почти всички магазини са затворени на 1 януари. Работи големият супермаркет. Касиерките обаче са пребледнели от притеснение. 

"Лудница е. Нямаме налични банкноти с евра. И сме принудени работим с левове", обяснява една от жените.

В този момент клиентка подава 20 евро за покупките си и чака ресто в същата валута. "А защо не сте се подготвили, откога се знае, че от 1 януари разплащателната единица у нас е еврото", пита клиентката. Касиерката я насочва да отнесе въпроса към собствениците на веригата супермаркети.

Колежката й отваря чекмеджето. "Имам не повече от 20–30 евро в касата. Тук–таме се намират евроцентове, но нямаме готовност да работим днес с тях", обяснява притеснена жената. Признава, че им е трудно, защото не могат да върнат клиенти, които искат да платят кеш с евро. Тогава се налагат сложни изчисления как да върнат рестото в левове. 

Според продавачките през първите седмици и дори месец ще е изключително мъчително.

Мъже разпалено коментират пред магазина, че в супермаркетите някак е по–лесно. Касовите апарати са пригодени така, че да изписват едновременно сумата и в левове, и в евро.

"Я отидете на пазара и си купете два килограма домати и вижте как на сергията ще ви изчислят рестото", съветва един.

За разлика от магазините и пазарите, банкоматите пускат банкноти в евро. Известни затруднения има с купюра от 5 евро.

Таксиметровите шофьори в Пловдив засега работят предимно с левове. "В новогодишната нощ се разплащахме само по този начин. Ще трябва време, за да се пренастроим на новата валута", обяснява един от тях.

Продавачката Нели признава, че още не са готови за новата разплащателна единица.
Продавачката Нели признава, че още не са готови за новата разплащателна единица. Снимка: Радко Паунов
И в супермаркета на улица "Младежка" в Пловдив касиерките са принудени да работят на 1 януари с левове.
И в супермаркета на улица "Младежка" в Пловдив касиерките са принудени да работят на 1 януари с левове. Снимка: Радко Паунов
Трудно им е на касиерките да преизчисляват рестото, когато се плаща с левове, а трябва да се върне евро.
Трудно им е на касиерките да преизчисляват рестото, когато се плаща с левове, а трябва да се върне евро. Снимка: Радко Паунов

Клиент оставя 10 евро, за да си купи круши от единствената отворена сергия на пазара на улица "Младежка" в Пловдив, но продавачката не му ги взе, защото не може да му върне ресто.
Единствената отворена сергия на улица "Младежка" в Пловдив на 1 януари работи с левове.
Продавачката Нели признава, че още не са готови за новата разплащателна единица.
И в супермаркета на улица "Младежка" в Пловдив касиерките са принудени да работят на 1 януари с левове.
Трудно им е на касиерките да преизчисляват рестото, когато се плаща с левове, а трябва да се върне евро.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)