Опашка за разходка по Царевец, румънски IT специалист бе първия посетител

Румънски IT специалист е първия посетител за новата 2026-та година на крепостта Царевец във Велико Търново. 26-годишният Марсел от Галац бе посрещнат официално точно в 12,00 ч. пред портите на историческия резерват от директора на Регионален исторически музей - Велико Търново д-р Иван Църов и получи специални подаръци - луксозен каталог и музейна литература.

В първия ден на еврото у нас младият мъж плати входните билети за него и приятелката си в брой.

Марсел и компанията му за първи път посещават Велико Търново.

Заедно с тях още над 30 български и чуждестранни туристи чакаха на опашката за билети пред Царевец в слънчевия, но мразовит първи ден на януари.