ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефката на ЕЦБ: Добре дошла в евросемейството, Бъл...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22009610 www.24chasa.bg

Опашка за разходка по Царевец, румънски IT специалист бе първия посетител

Дима Максимова

[email protected]

592
IT специалист от Галац бе първият посетител на Царевец и прати в брой с евро Снимки: РИМ - Велико Търново

Румънски IT специалист е първия посетител за новата 2026-та година на крепостта Царевец във Велико Търново. 26-годишният Марсел от Галац бе посрещнат официално точно в 12,00 ч. пред портите на историческия резерват от директора на Регионален исторически музей - Велико Търново д-р Иван Църов и получи специални подаръци - луксозен каталог и музейна литература.

В първия ден на еврото у нас младият мъж плати входните билети за него и приятелката си в брой.

Марсел и компанията му за първи път посещават Велико Търново.

Заедно с тях още над 30 български и чуждестранни туристи чакаха на опашката за билети пред Царевец в слънчевия, но мразовит първи ден на януари.

IT специалист от Галац бе първият посетител на Царевец и прати в брой с евро Снимки: РИМ - Велико Търново
Опашка се изви за разходка по Царевец в първия ден на новата година
IT специалист от Галац бе първият посетител на Царевец и прати в брой с евро Снимки: РИМ - Велико Търново
Опашка се изви за разходка по Царевец в първия ден на новата година
IT специалист от Галац бе първият посетител на Царевец и прати в брой с евро Снимки: РИМ - Велико Търново
Опашка се изви за разходка по Царевец в първия ден на новата година

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)