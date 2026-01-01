29 шофьори са дали положителен тест за алкохол в последния ден на 2025 г.

2153 фиша са съставени и 369 акта са установени за административни нарушения през изминалия ден. Това показват междинните резултати от специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества или техни аналози, както и управление на моторни превозни средства (МПС) от неправоспособни шофьори.

Общо 10 480 моторни превозни средства са били проверени в рамките на полицейската операция. Извършен е контрол на 11 771 водачи и пътници.

Установени са 29 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. От тях 13 са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а 16 са управлявалите с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират четирима водачи, а двама са отказали да бъдат тествани, информираха още от МВР.

През изминалата година са загинали 456 души, а 8281 са ранени при 6647 катастрофи. Трима души са загинали, а девет са ранени при девет катастрофи в последния ден на 2025 г.