ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тролей и кола се сблъскаха в София (Снимки)

Времето София -1° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22009788 www.24chasa.bg

Остават в ареста двамата, задържани за въоръжения грабеж в столичния кв. "Красно село"

2004
Темида

Задържаните баща и син за грабежа на магазин в София остават за постоянно в ареста, съобщи NOVA. В понеделник, малко след 19.30 ч., въоръжен мъж с автомат "Калашников" влезе в магазин за алкохол от голяма верига в кв. "Красно село".

Според управителя на обекта продавачката отказала да даде оборота и натиснала паник бутона. Нападателят обаче успял да вземе парите от касата, пресягайки се през щанда, след което избягал с кола, в която го чакал друг мъж.

Бащата не е криминално проявен. Синът му обаче е излежал 15-годишна присъда за убийство. Излязъл на свобода преди шест месеца, допълват от полицията.

Темида

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)